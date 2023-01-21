Минкульт Перу закрыл доступ в Мачу-Пикчу из-за антиправительственных протестов

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Власти Перу пошли на беспрецедентные меры, чтобы оградить туристов от возможных эксцессов на волне массовых протестов в стране. С 21 января пришлось закрыть для посещения иностранными гражданами культовый туристический объект - город инков Мачу-Пикчу. На фоне антиправительственных выступлений такое решение пришлось принять министерству культуры Перу.

«Закрытие сети троп инков и цитадели Мачу-Пикчу было приказано из-за социальной ситуации и для обеспечения безопасности посетителей», — приводит французский телеканал France24 субботнее заявление Министерства культуры Перу.

По данным СМИ, по меньшей мере 400 человек, в том числе 300 иностранцев, застряли у подножия площадки в городе Агуас-Кальентес и «умоляют об эвакуации».

«Мы не знаем, заберет ли нас поезд. Все туристы здесь выстраиваются в очередь, чтобы зарегистрироваться для эвакуации. Некоторые туристы решили дойти до Пискакучо пешком, но это занимает шесть или более часов, и очень немногие люди могут это сделать», — рассказал турист из Чили.

Министр туризма Луис Фернандо Хельгуэро заявил в пятницу, что туристы «не могут уехать, потому что железная дорога повреждена в разных местах»: протестующие разобрали несколько участков рельсового полотна, и железнодорожная компания Ferrocarril Transandino SAC начала ремонтные работы.

По информации France24, манифестации с требованием отставки президента Перу не прекращаются с начала декабря, во время антиправительственных выступление в Перу уже погибли 46 человек: 45 протестующих и один сотрудник полиции, в ряде регионов ввели чрезвычайное положение.