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Mash: у композитора Александры Пахмутовой обнаружили COVID-19

Ирина Егорова
09:57 11.12.2023
Среди симптомов у госпитализированной наблюдается боль в горле, сухой кашель и повышенная температура.
Mash: у композитора Александры Пахмутовой обнаружили COVID-19
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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У российской пианистки и композитора Александры Пахмутовой обнаружили COVID-19. Ее госпитализировали в московскую больницу в состоянии средней тяжести, передает Mash.

Среди симптомов коронавирусной инфекции у 94-летней пианистки наблюдается боль в горле, сухой кашель и повышенная температура. Также есть осложнения, связанные с сердцем, и сухой плеврит (воспалительное заболевание на оболочке легких).

В 2020 году Пахмутова и ее супруг, поэт-песенник Николай Добронравов, переболели коронавирусом

Александра Пахмутова - советский и российский композитор, пианистка, автор более 400 песен, среди которых «Песня о тревожной молодости», «Геологи», «Старый клен», «Орлята учатся летать», «Нежность», «Трус не играет в хоккей» и «Беловежская пуща».

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