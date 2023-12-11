Mash: у композитора Александры Пахмутовой обнаружили COVID-19

Среди симптомов у госпитализированной наблюдается боль в горле, сухой кашель и повышенная температура.

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У российской пианистки и композитора Александры Пахмутовой обнаружили COVID-19. Ее госпитализировали в московскую больницу в состоянии средней тяжести, передает Mash.

Среди симптомов коронавирусной инфекции у 94-летней пианистки наблюдается боль в горле, сухой кашель и повышенная температура. Также есть осложнения, связанные с сердцем, и сухой плеврит (воспалительное заболевание на оболочке легких).

В 2020 году Пахмутова и ее супруг, поэт-песенник Николай Добронравов, переболели коронавирусом.

Александра Пахмутова - советский и российский композитор, пианистка, автор более 400 песен, среди которых «Песня о тревожной молодости», «Геологи», «Старый клен», «Орлята учатся летать», «Нежность», «Трус не играет в хоккей» и «Беловежская пуща».