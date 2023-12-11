Москвичам пообещали сильнейший более чем за полвека снегопад

Евгений Тишковец заявил, что таких мощных снегопадов не было в столице 57 лет.

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На этой неделе в Центральную Россию придут затяжные снегопады. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик уточнил, что «особенно ненастной» будет пятница, 15 декабря. По его словам, средиземноморский циклон принесет в столицу до 19-24 мм осадков, что составляет около 40% месячной нормы. Как отметил метеоролог, предстоящий снегопад станет самым мощным более чем за полвека.

«Посмотрел статистику, по модельным оценкам, вот таких снегопадов не было более полувека, а если быть более точным - 57 лет, с 1966 года, когда столичные метеорологи зафиксировали 17,3 мм осадков», - сказал он в эфире «Соловьев. Live».

Метеоролог заключил, что снегопады закончатся лишь к воскресенью, подчеркнув, что сугробы, высота которых в настоящее время составляет порядка 29-40 сантиметров, подрастут еще на 7-10 сантиметров.