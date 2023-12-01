Медведев: с начала года контракт с ВС РФ подписали 452 тысячи человек

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В России с начала года на военную службу по контракту приняли более 452 человек. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он также отметил системный подход руководства ряда субъектов, в частности, Москвы, Чечни и Севастополя.

Так, например, уточнил Дмитрий Медведев, Чечня на передовую для нужд объединенной группировки войск направила более 30 тысяч граждан. Кроме того, в Гудермесе на базе университета спецназа прошли обучение более 15 тысяч добровольцев.

Также, по словам зампредседателя Совбеза, много военнослужащих подписали контракт в Севастополе. А в Москве подготовили множество сервисов, ставших модельными в других регионах.