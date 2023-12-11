Хуснуллин: более 90% домов в Мариуполе подключили к теплоснабжению

Также Хуснуллин заявил о начале разработки плана восстановления Мариуполя на 2024 год.

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В рамках поездки в Мариуполь вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о подаче тепла в более 90% жилых домов в городе. Он назвал этот вопрос «ключевым» в рамках плана по восстановлению Мариуполя. Еще около 30 объектов будут подключены к теплоснабжению к середине месяца. Также Хуснуллин заявил о начале разработки плана восстановления Мариуполя на 2024 год.

«Осмотрел ход восстановления фасадов домов на центральных улицах Мариуполя. 500 тысяч "квадратов" уже приведено в порядок Единым заказчиком в сфере строительства согласно мастер-плану города. Обратил внимание на необходимость благоустройства улиц и общественных пространств в следующем году», - сказано в Telegram-канале Хуснуллина.

К примеру, сделан спуск от парка к набережной, обустроены новые смотровые зоны. В целом план по восстановлению Мариуполя выполняется, передает RT. Также в рамках поездки вице-премьер провел совещание с главой ДНР Денисом Пушилиным.