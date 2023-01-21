Пушилин заявил о необходимости готовить документацию по новой подстанции скорой помощи в Донецке

Строительство планируется сразу после того, как линия боевого соприкосновения отодвинется на безопасное расстояние от города.

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Врио главы ДНР Денис Пушилин поручил министру здравоохранения республики Дмитрию Гарцеву готовить проектную документацию для строительства новой подстанции скорой медицинской помощи в Донецке.

«Давайте проектную документацию (по новой подстанции - Прим. ред.) готовить уже сейчас. Чтобы потом не терять на это времени. Чтобы, как только мы отодвинули противника на достаточное расстояние - чтобы сразу уже приступили к этим работам. Я бы и ремонт, и помещения скорой медицинской помощи сразу включил», - цитирует РИА Новости Пушилина.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики отметил необходимость улучшения условий. Строительство и ремонт предполагается начать после того, как линия боевого соприкосновения будет отброшена от Донецка на безопасное расстояние.

Пушилин также поручил министру здравоохранения региона Дмитрию Гарцеву рассмотреть возможность организовать командировки в республику работников скорой помощи из регионов РФ, взявших шефство над ДНР.

Ранее Денис Пушилин заявил, что российские войска близки к оперативному окружению Артемовска. Кроме того, врио главы ДНР затронул и тему боевых действий в Марьинке. Согласно его словам, бои продолжаются уже за частный сектор, где украинские боевики пытаются сдержать продвижение российских войск.

До этого Денис Пушилин издал указ, по которому Соледар и поселок Подгородное временно вошел в зону влияния и ответственности администрации Шахтерска. Указ начал свое действие с 19 января текущего года.