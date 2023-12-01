В Колумбии футболиста оштрафовали за то, что он шлепнул девушку по ягодицам

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Нападающий колумбийского футбольного клуба «Депортиво Кали» Теофило Гутьеррес в перерыве матча национального чемпионата шлепнул по ягодицам девушку, которая отвечала за логистику. В результате его оштрафовали и дисквалифицировали на четыре игры. Об этом сообщила пресс-служба Высшего дивизиона профессионального футбола страны (DIMAYOR).

В официальном заявлении отмечается, что в первый раз спортсмен дотронулся до интимных мест девушки, когда направлялся с поля. Свое оскорбительное поведение он повторил по возвращении из раздевалки.

Свидетелями произошедшего стали журналисты и сотрудник компании, транслирующей матч. Очевидцы готовы дать показания.

Теофило Гутьеррес должен будет заплатить штраф в миллион колумбийских песо.