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В Колумбии футболиста оштрафовали за то, что он шлепнул девушку по ягодицам

Сергей Лебедев
18:30 01.12.2023
Спортсмена дисквалифицировали на четыре игры.
В Колумбии футболиста оштрафовали за то, что он шлепнул девушку по ягодицам
© Фото: Mutsu Kawamori, AFLO, Global Look Press
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Нападающий колумбийского футбольного клуба «Депортиво Кали» Теофило Гутьеррес в перерыве матча национального чемпионата шлепнул по ягодицам девушку, которая отвечала за логистику. В результате его оштрафовали и дисквалифицировали на четыре игры. Об этом сообщила пресс-служба Высшего дивизиона профессионального футбола страны (DIMAYOR).

В официальном заявлении отмечается, что в первый раз спортсмен дотронулся до интимных мест девушки, когда направлялся с поля. Свое оскорбительное поведение он повторил по возвращении из раздевалки.

Свидетелями произошедшего стали журналисты и сотрудник компании, транслирующей матч. Очевидцы готовы дать показания.

Теофило Гутьеррес должен будет заплатить штраф в миллион колумбийских песо.

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