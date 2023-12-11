Британия создаст ведомство по контролю за исполнением торговых санкций против РФ

Подразделение будет помогать предприятиям соблюдать санкции и расследовать потенциальные нарушения, назначая гражданские штрафы и передавая дела в HMRC для уголовного преследования, где это необходимо.

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Британия планирует создать целое отдельное ведомство для контроля за исполнением торговых санкций против России. Подразделение будет называться Офисом по имплементации торговых санкций (OTSI). Оно получит полномочия назначать штрафы и направлять дела для уголовного преследования в налоговые органы, сообщается на сайте правительства страны.

О создании новой структуры для борьбы с компаниями, уклоняющимися от российских санкций, объявит сегодня министр промышленности и экономической безопасности Нусрат Гани.

«Офис будет помогать предприятиям соблюдать санкции и расследовать потенциальные нарушения, назначая гражданские штрафы и передавая дела в HMRC для уголовного преследования, где это необходимо», - говорится в сообщении.

В частности, деятельность ведомства будет касаться компаний, обходящих британские санкции путем пересылки товаров через третьи страны.

По словам главы ведомства, торговля между странами упала до исторического минимума, импорт товаров из России в Великобританию упал на 94%. Отмечается, что работа ведомства будет запущена в начале 2024 года, как только вступят в силу новые юридические требования.