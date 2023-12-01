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В Брянске возродили вытрезвитель

Сергей Лебедев
17:31 01.12.2023
Учреждение открылось в том же здании, в котором работало до 2009 года.
В Брянске возродили вытрезвитель
© Фото: admbryansk, VK
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В Брянске открылся вытрезвитель, в котором одновременно могут содержаться 16 мужчин и четыре женщины. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. В учреждении имеются спальные места, шкафчики для хранения личных вещей и душевые.

С пьяными будут работать шесть администраторов, три медсестры и три фельдшера. Время нахождения пациентов в вытрезвителе - от трех часов до суток.

«Все зависит от индивидуальных особенностей организма», - рассказали в городской администрации.

Отмечается, что вытрезвитель открылся в том же здании, в котором работал до закрытия в 2009 году.

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