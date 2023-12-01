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На Урале работница детсада дернула девочку за руку, ребенок попал в больницу

Анна Назайкина
16:24 01.12.2023
Женщина увидела, что малышка лежит на полу, начала ее поднимать, потянув ребенка вверх за руку.
На Урале работница детсада дернула девочку за руку, ребенок попал в больницу
© Фото: Варвара Гертье, РИА Новости
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Воспитательница в городе Серов Свердловской области неаккуратно потянула 3-летнюю девочку за руку, в результате у ребенка зафиксирован подвывих левого предплечья. Об этом говорится в сообщении городской прокуратуры.

Как уточняется, все произошло в детском саду №21 «Сказка» 2 ноября этого года.

Сотрудница учреждения увидела, что девочка лежит на полу, начала ее поднимать, потянув ребенка вверх за руку.

«Ребенок заплакал, однако никаких мер по оказанию своевременной медицинской помощи воспитатель девочке не оказал», - говорится в сообщении прокуратуры.

Впоследствии мама ребенка заметила травму и на следующий день обратилась за медицинской помощью.

Врачи сделали снимки и пришли к выводу, что малышке необходима госпитализация, рассказала мама пострадавшей «360». Пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству. Сначала была попытка вправить сустав под наркозом, затем еще раз - без анестезии.

Позже женщине благодаря правоохранительным органам удалось увидеть запись с камер наблюдения.

«Было четко видно, как была сила применена, она ребенка дергает, не поднимает, а дергает за руку, после чего видно, что у ребенка началась истерика», - приводит телеканал слова мамы девочки.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего, выясняются все обстоятельства случившегося.

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