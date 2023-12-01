Представитель ВОЗ заявил, что в Европе наблюдается самый быстрый рост ВИЧ

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В Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения наблюдается самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ в мире, говорится в заявлении директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Анри Клюге. Оно посвящено Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Клюге отметил, что 50% людей в Европе слишком поздно узнают свой диагноз. Они не обращаются за медицинской помощью вовремя, а врачи не успевают дойти до них раньше. Эта тенденция сохраняется уже 10 лет.

«В ряде стран нашего региона уровень смертности неприемлемо высок. В других передача ВИЧ практически полностью остановлена», - написал директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

Первый Всемирный день борьбы со СПИДом отмечали в 1988 году, отметил Клюге. Тогда диагноз ВИЧ был равносилен смертному приговору. Сейчас у медиков есть ресурсы и технологии для диагностики, лечения и предотвращения передачи инфекции. Поставить диагноз врачи могут в тот же день. Тесты можно проводить в общественных местах или дома.

ВИЧ стал таким же хроническим заболеванием, как и любое другое. Никто в Европейском регионе ВОЗ не должен заболеть СПИДом, не говоря уже о том, чтобы умереть от него, заявил Клюге. Чтобы лечиться, достаточно принимать одну таблетку в день без серьезных побочных эффектов. Те, кто получает лечение, могут прожить здоровую и долгую жизнь и никого не заразить.

Клюге призвал политиков, сектор здравоохранения и пенитенциарный сектор пропагандировать планы и программы по ВИЧ.