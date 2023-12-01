Путин подписал указ о создании холдинга для управления аэропортом Пулково

Меры, принятые указом президента РФ, необходимы для защиты национальных интересов и экономической безопасности страны в связи с санкционным воздействием.

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Сто процентов долей кипрской компании «Талита Трейдинг Лимитед» в уставном капитале управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» передали в собственность «Холдинга ВВСС», который создается с уставным капиталом 169 млрд рублей. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Порядок и условия были определены Правительством России. В документе, который был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, также говорится, что право голоса иностранных организаций, которые имеют долю в «Воздушных воротах Северной столицы», временно передается компаниям «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7» и «Воздушные ворота Северной столицы».

Согласно указу главы государства, вступившему в силу со дня его публикации, данные меры направлены на защиту национальных интересов и экономической безопасности России из-за санкционного воздействия. Отмечается, что зарубежные компании могут восстановить свои права, подав заявления в холдинг в случае заключения корпоративных соглашений с другими участниками общества, а также соблюдения требований российского законодательства.