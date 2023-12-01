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Путин: в развитии медицины хватает нерешенных вопросов

Сергей Лебедев
15:05 01.12.2023
Президент подчеркнул, что медицину ждут новые вызовы.
Путин: в развитии медицины хватает нерешенных вопросов
© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости
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В развитии российской медицины есть результаты, но имеются и нерешенные вопросы. Об этом заявил президент Владимир Путин, обращаясь к участникам конгресса «Национальное здравоохранение».

«Нерешенных вопросов хватает, но в рамках национального проекта "Здравоохранение" есть результат», - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что медицину ждут новые вызовы. Среди них - укрепление медицинской науки, обеспечение инфекционной безопасности, внедрение цифровых технологий и новых эффективных методик лечения.

Особое внимание, отметил Владимир Путин, нужно уделить решению кадровых проблем, повышению уровня и качества медицинского образования.

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