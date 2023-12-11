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Охотились 6 дней: снайперы сорвали ротацию ВСУ в районе Новодонецкого

Роман Закурдаев
05:29 11.12.2023
Период межсезонья не очень удобен для снайперов в плане маскировки. Уже нет «зеленки» и снег не выпал, поэтому снайперы комбинируют разные маскировочные средства.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Кажется, боевик ВСУ даже не понял, что произошло с его сослуживцем, и тут же поплатился за нерасторопность. Это кадры объективного контроля работы снайперов группировки войск «Восток». Ликвидирована очередная «жирная цель».

«В районе населенного пункта Новодонецкое наши снайперы-высокоточники поразили из крупнокалиберной винтовки личный состав пехоты ВСУ, прервали их ротацию», - рассказывает заместитель командира роты снайперов с позывным «Кот».

Чтобы сорвать планы украинских боевиков, они терпеливо выслеживали передвижение противника целых 6 дней.

«[Лежишь на позиции] 5-7 часов, потом меняемся. Устаем, замерзаешь. Лежишь, пальцам на ногах шевелишь, пальцами на руках», - рассказывает о своей боевой работе снайпер с позывным «Шатун».

В перерывах между боевыми выходами снайперы постоянно отрабатывают тактику скрытого передвижения.

Период межсезонья не очень удобен для снайперов в плане маскировки. Уже нет «зеленки» и снег не выпал, поэтому снайперы комбинируют разные маскировочные средства.

Раствориться в местном ландшафте - это, считай, уже половина успеха. Все чаще снайперы работают в тройках: основной стрелок, корректировщик и боец прикрытия. Он наблюдает за небом - отслеживает беспилотники противника и обеспечивает безопасность группы.

«Участвуем в наступлениях, работаем сами. По четыре группы заходит каждый раз на дежурство», - говорит снайпер с позывным «Гуляй».

Снайперы - невидимый щит для пехоты. Они прикрывают наших штурмовиков при наступлении, с ними спокойнее и саперам, когда те работают на открытой местности.

Никаких поправок на то, что линия боевого соприкосновения в нескольких километрах и это относительно безопасный район. На фронте даже тренировочный выход может стать боевым.

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