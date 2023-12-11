Yonhap: американский F-16 потерпел крушение у Корейского полуострова

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Американский истребитель F-16 разбился в Желтом море в понедельник, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники. По их данным, пилот катапультировался.

Самолет упал в воду после взлета с авиабазы ​​в Кунсане, в 178 км к югу от Сеула (Южная Корея). На данный час нет данных о том, выжил ли летчик.

Предположительно истребитель совершал тренировочный полет.