Танкисты из Забайкалья выбили украинских боевиков из лесополосы в зоне СВО

Наступление наших штурмовиков прикрывает танковое подразделение из Забайкалья. Танкисты работают и с закрытых позиций, и на ходу.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На Угледарском направлении, несмотря на то что «зеленка», как говорят военные, спала, то есть листва сошла, противник пытается укрываться в лесопосадках. Танкисты группировки войск «Восток» из Забайкалья благодаря разведке с воздуха видят все.

Механик-водитель с позывным Черный на гражданке возил лес на фуре. Сейчас в составе танкового экипажа выбивает противника из лесополосы. Поддерживает штурмовые подразделения.

«Мы срабатываемся с наводчиком. Он при выстреле дает команду, мы останавливаемся. При этом точно попадаем в цель», - говорит Черный.

Передовая машина пробивает коридор в минных полях для остальной бронетехники. Танк дополнительно оборудован тралами, которые на 30 сантиметров вгрызаются в землю и благодаря своей форме раскидывают мины по обочине, за пределы гусениц самой машины.

Танкисты уже привыкли использовать тактику артиллеристов и работать с закрытых огневых позиций. Их снаряд долетает до позиций врага быстрее, и тот попросту не успевает уйти в укрытие. А когда прикрывают штурмовую группу - действуют иначе.

«Мы с тралами заходим первыми. Пехота идет за нами. Там спрыгивает и заходит. Мы разворачиваемся, отводим пушку в сторону. И уже продолжаем вести огонь вправо», - рассказывает оператор-наводчик с позывным Дон.

Танкисты и пехота - это неразделимое целое. Чтобы добиться такого взаимодействия, тренировки они проводят вместе. Отсюда и результат. Только за сутки бойцы группировки «Восток» уничтожили до 100 боевиков ВСУ, танк и две боевые бронированные машины противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.