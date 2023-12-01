Танкисты из Забайкалья выбили украинских боевиков из лесополосы в зоне СВО
На Угледарском направлении, несмотря на то что «зеленка», как говорят военные, спала, то есть листва сошла, противник пытается укрываться в лесопосадках. Танкисты группировки войск «Восток» из Забайкалья благодаря разведке с воздуха видят все.
Механик-водитель с позывным Черный на гражданке возил лес на фуре. Сейчас в составе танкового экипажа выбивает противника из лесополосы. Поддерживает штурмовые подразделения.
«Мы срабатываемся с наводчиком. Он при выстреле дает команду, мы останавливаемся. При этом точно попадаем в цель», - говорит Черный.
Передовая машина пробивает коридор в минных полях для остальной бронетехники. Танк дополнительно оборудован тралами, которые на 30 сантиметров вгрызаются в землю и благодаря своей форме раскидывают мины по обочине, за пределы гусениц самой машины.
Танкисты уже привыкли использовать тактику артиллеристов и работать с закрытых огневых позиций. Их снаряд долетает до позиций врага быстрее, и тот попросту не успевает уйти в укрытие. А когда прикрывают штурмовую группу - действуют иначе.
«Мы с тралами заходим первыми. Пехота идет за нами. Там спрыгивает и заходит. Мы разворачиваемся, отводим пушку в сторону. И уже продолжаем вести огонь вправо», - рассказывает оператор-наводчик с позывным Дон.
Танкисты и пехота - это неразделимое целое. Чтобы добиться такого взаимодействия, тренировки они проводят вместе. Отсюда и результат. Только за сутки бойцы группировки «Восток» уничтожили до 100 боевиков ВСУ, танк и две боевые бронированные машины противника.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.