Глава района в Забайкалье ушел с поста из-за нападения бродячего пса на мальчика

Ранее следователи заявляли, что оценят действия администрации района, которая должна была заниматься вопросом бродячих животных.

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Глава Читинского района Забайкальского края Виктор Машуков покидает свой пост, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Причина его отставки - дело о нападении бездомной собаки на ребенка.

«30 ноября был мой последний рабочий день в администрации Читинского района. С сегодняшнего дня я вышел в отставку», - написал он.

В минувшую среду, 29 ноября, стало известно, что бродячий пес набросился на девятилетнего мальчика в населенном пункте Засолка, после чего школьник попал в больницу.

Сейчас состояние ребенка стабильное, его жизни ничто не угрожает, прогноз благоприятный, сообщили в региональном Минздраве.

Было заведено уголовное дело по статье о халатности. Следователи заявляли, что будут оценивать действия администрации района, которая должна была заниматься вопросом бродячих животных.