В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Три человека ранены из-за падения вертолета на дорогу в Мадриде

Елизавета Кондрикова
14:31 01.12.2023
Вертолет участвовал в авиационной ярмарке, предположительно, он упал из-за сильного ветра.
© Видео: @lavozdegalicia, X © Фото: @lavozdegalicia, X
Читайте нас на:

После крушения вертолета на кольцевую дорогу в Мадриде, столице Испании, пострадали три человека, два пассажира самолета и водитель автомобиля, который проезжал по дороге в момент крушения. Об этом сообщило испанское издание La Voz de Galicia.

«Есть трое раненых, двое пассажиров самолета (один с черепно-мозговой травмой и один с возможным переломом бедренной кости) и водитель автомобиля с легкими порезами», - говорится в сообщении издания в социальной сети X.

По данным испанской газеты El Mundo, вертолет участвовал в авиационной ярмарке, причиной инцидента мог стать сильный ветер.

Уточняется, что один из пассажиров воздушного судна выбрался сам, другого смогли достать после приезда пожарной бригады города.  

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:54 В стране и мире
Зеленский заявил, что Киев не добился результатов в летнем контрнаступлении
14:36 В стране и мире
Валерий Гергиев назначен гендиректором Большого театра вместо Владимира Урина
14:27 В стране и мире
Видео
Путин обсудил с Совбезом влияние технологического суверенитета на безопасность
13:05 Армия
Видео
Шойгу анонсировал проведение стратегических учений «Океан-2024»
13:09 Армия
Видео
Шойгу заявил, что российские военные получат семь полигонов в зоне СВО
Популярное
Байден пошутил, что у него есть код для «взрыва мира»
Видео
«Да и хрен с ними!»: Михалков высказался о «небинарных гномах» Голливуда
Путин: Силуанов будет плакать, если сказать ему о новых расходах бюджета
Американца Пола Уилана ударили по лицу в мордовской колонии
Супругу главы ГУР Кирилла Буданова отравили
Видео
У детеныша панды Диндин появились первые зубы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.