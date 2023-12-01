Три человека ранены из-за падения вертолета на дорогу в Мадриде

© Видео: @lavozdegalicia, X © Фото: @lavozdegalicia, X

После крушения вертолета на кольцевую дорогу в Мадриде, столице Испании, пострадали три человека, два пассажира самолета и водитель автомобиля, который проезжал по дороге в момент крушения. Об этом сообщило испанское издание La Voz de Galicia.

«Есть трое раненых, двое пассажиров самолета (один с черепно-мозговой травмой и один с возможным переломом бедренной кости) и водитель автомобиля с легкими порезами», - говорится в сообщении издания в социальной сети X.

По данным испанской газеты El Mundo, вертолет участвовал в авиационной ярмарке, причиной инцидента мог стать сильный ветер.

Уточняется, что один из пассажиров воздушного судна выбрался сам, другого смогли достать после приезда пожарной бригады города.