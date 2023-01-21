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Корреспондент «Звезды» показала работу инженерных войск в зоне спецоперации

Виктория Косогляденко
Марина Крижановская
13:40 21.01.2023
Разведка с металлодетектором в руках зачастую опасна для жизни - противник ставит «умные мины» с сейсмодатчиками.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Действуют четко и слаженно при разминировании территорий, при возведении оборонительных рубежей, переправ для техники и уже более трехсот лет внося существенный вклад в победы армии России. Все это - о военнослужащих инженерных войск.

С профессиональным праздником их и ветеранов поздравил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил высокий профессионализм, мужество и самоотверженность бойцов, находящихся на службе в зоне специальной военной операции. В нынешних боевых условиях у саперов работы много, может быть, даже больше, чем обычно.

«Мы сейчас с безопасного расстояния наблюдаем за тем, как саперы расчищают коридор для продвижения нашей техники. Конкретно в этом месте уничтожен уже не один фугас. Вся эта территория - сплошное минное поле, на котором расставлено много ловушек», - побывала на боевой работе с военнослужащими корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко.

Мины-ловушки, мины-сюрпризы, самодельные фугасы - от миноискателя идет почти непрерывный сигнал. Но иногда разведка с металлодетектором в руках опасна для жизни. В последнее время противник часто применяет «умные мины» с сейсмодатчиками.

Они чувствительны даже к шагам на расстоянии, ставятся дистанционно. Ими начиняют ракеты РСЗО и наносят удар. Это объясняет появление в херсонских полях бомб замедленного действия.

«Она распознает животных и людей. Когда она засекает человеческий шаг, она переводится в боевое положение и ждет определенного момента, когда он подойдет ближе, чтобы сработать», - рассказал командир роты с позывным «Блок».

© ТРК "Звезда"

На минном поле безопасно может быть только внутри хорошо защищенной техники. Такой, как бронированная машина разминирования. Она уничтожает взрывоопасные предметы, наезжая на них. Внутри темно, шумно, но не страшно.

«Под нами сейчас только что-то сдетонировало, но мы ощутили лишь легкий толчок», - поделилась ощущениями корреспондент.

Уже потом саперы расскажут, что по силе заряда взрыв равнялся десяти противопехотным минам. Но трал, который принял на себя удар, даже не поцарапало.

«Изначально думали, что будут большие повреждения. Но от противопехотных мин даже царапин не остается, от противотанковых - ну, есть небольшие сколы. Их так прям даже не видно, потому что они все стираются потом при переезде», - сообщил командир машины разминирования с позывным «Медведь».

Другая техника инженерно-саперной бригады - лопата. Это и позывной, и основное предназначение. Корреспондент показала, что значит «разминирование по-крупному». Оно применяется там, где приходится преодолевать сложные по проходимости участки, а также разминировать сразу большие расстояния.

Более подробно о применяемой технике для разминирования на расстоянии до 100 метров для ускоренного продвижения войск, о том, как военные инженеры возводят мосты и оборудуют переправы, а также о самоходной реактивной установке разминирования «Змей Горыныч» - смотрите в репортаже Виктории Косогляденко.

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