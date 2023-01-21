Корреспондент «Звезды» показала работу инженерных войск в зоне спецоперации

Разведка с металлодетектором в руках зачастую опасна для жизни - противник ставит «умные мины» с сейсмодатчиками.

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Действуют четко и слаженно при разминировании территорий, при возведении оборонительных рубежей, переправ для техники и уже более трехсот лет внося существенный вклад в победы армии России. Все это - о военнослужащих инженерных войск.

С профессиональным праздником их и ветеранов поздравил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил высокий профессионализм, мужество и самоотверженность бойцов, находящихся на службе в зоне специальной военной операции. В нынешних боевых условиях у саперов работы много, может быть, даже больше, чем обычно.

«Мы сейчас с безопасного расстояния наблюдаем за тем, как саперы расчищают коридор для продвижения нашей техники. Конкретно в этом месте уничтожен уже не один фугас. Вся эта территория - сплошное минное поле, на котором расставлено много ловушек», - побывала на боевой работе с военнослужащими корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко.

Мины-ловушки, мины-сюрпризы, самодельные фугасы - от миноискателя идет почти непрерывный сигнал. Но иногда разведка с металлодетектором в руках опасна для жизни. В последнее время противник часто применяет «умные мины» с сейсмодатчиками.

Они чувствительны даже к шагам на расстоянии, ставятся дистанционно. Ими начиняют ракеты РСЗО и наносят удар. Это объясняет появление в херсонских полях бомб замедленного действия.

«Она распознает животных и людей. Когда она засекает человеческий шаг, она переводится в боевое положение и ждет определенного момента, когда он подойдет ближе, чтобы сработать», - рассказал командир роты с позывным «Блок».