В Российской государственной библиотеке в центре Москвы произошел пожар
На крыше исторического здания загорелась обшивка вокруг скульптуры.
© Фото: ТРК «Звезда»
Сегодня ночью в центре Москвы произошел пожар на крыше исторического здания Российской государственной библиотеки, расположенного на улице Воздвиженка. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».
Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали огонь. В результате происшествия никто не пострадал.
По предварительным данным, горела обшивка вокруг скульптуры на площади в 5 квадратных метров.
Что стало причиной пожара на данный момент неизвестно.