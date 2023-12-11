В Российской государственной библиотеке в центре Москвы произошел пожар

На крыше исторического здания загорелась обшивка вокруг скульптуры.

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Сегодня ночью в центре Москвы произошел пожар на крыше исторического здания Российской государственной библиотеки, расположенного на улице Воздвиженка. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали огонь. В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, горела обшивка вокруг скульптуры на площади в 5 квадратных метров.

Что стало причиной пожара на данный момент неизвестно.