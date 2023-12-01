Шойгу: снимки Земли высокого разрешения будут использоваться в интересах ВС РФ

Спутниковые снимки можно будет получать вне зависимости от погоды.

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Минобороны планирует использовать спутниковые снимки Земли в своих интересах. Об этом на селекторном совещании сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Речь о снимках, получаемых от аппаратов, входящих в систему всепогодного дистанционного зондирования Земли.

«Такие снимки высокого разрешения планируется использовать в интересах Вооруженных сил. Сегодня обсудим возникающие в ходе работы вопросы и пути их решения», - сказал Шойгу.

Спутниковые снимки можно будет получать вне зависимости от погоды, уточнил глава оборонного ведомства. Над созданием космической системы зондирования работают специалисты Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.