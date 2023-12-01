Шойгу сообщил, что с ОАК заключено свыше 230 контрактов по авиатехнике

По 23 из них имеется дебиторская задолженность, в течение года ее удалось сократить на 85%, заявил министр.

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Минобороны заключило с ОАК более 230 контрактов по авиатехнике. Об этом в ходе вступительного слова на селекторном совещании сообщил глава МО РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«С организациями данного акционерного общества заключено свыше 230 контрактов на строительство, модернизацию и поддержание исправности авиационной техники», - сказал он.

Министр отметил, что по 23 из них есть дебиторская задолженность, за этот год ее получилось уменьшить на 85%.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.