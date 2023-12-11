В МИД РФ рассказали о работе над вопросом о трибунале для руководства Украины

© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Россия фиксирует преступления нынешних украинских властей, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник на телеканале «Россия-Беларусь». По его словам, к окончанию спецоперации станет ясно, каким будет трибунал, который будет судить Владимира Зеленского, главу Офиса президента Украины Андрея Ермака и экс-министра обороны Алексея Резникова.

Украинские преступления фиксируются по линии Следственного комитета, Генпрокуратуры, Минздрава, МЧС, сказал Мирошник. Он высказал мнение, что нужна единая универсальная база для всех служб, в которой бы накапливались такие данные.

«Чем ближе будет к нашей победе, тем быстрее политики придут к единому мнению, каким именно будет трибунал, где будут всему миру предъявлены факты преступлений», - заявил Мирошник.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима добавил, что во всех регионах, которые примыкают к линии боевого соприкосновения, есть мониторинговые центры, которые фиксируют данные о преступлениях.