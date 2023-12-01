На рынке «Садовод» началась эвакуация
По некоторым данным, возгорание произошло на 20-й линии.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС России
На рынке «Садовод», который расположен на юго-востоке Москвы, началась эвакуация. На опубликованных МЧС кадрах видно, как пожарно-спасательные подразделения готовятся войти в объятое пламенем помещение рынка.
К этой минуте известно о двух пострадавших, но официального подтверждения этой информации нет. О возможных погибших и причинах возгорания не сообщается.
Огонь горит в торговых павильонах, точная площадь пожара пока неизвестна.