На рынке «Садовод» началась эвакуация

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На рынке «Садовод», который расположен на юго-востоке Москвы, началась эвакуация. На опубликованных МЧС кадрах видно, как пожарно-спасательные подразделения готовятся войти в объятое пламенем помещение рынка.

К этой минуте известно о двух пострадавших, но официального подтверждения этой информации нет. О возможных погибших и причинах возгорания не сообщается.

Огонь горит в торговых павильонах, точная площадь пожара пока неизвестна.