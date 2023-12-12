Telegraph: на Украине распространяются устойчивые к антибиотикам инфекции

© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, GlobalLookPress

На Украине растет число заразившихся инфекциями, которые устойчивы к антибиотикам. Об этом сообщает британская газета Telegraph. Отмечается, что возник серьезный кризис, требующий принятия срочных мер.

«Больницы на Украине борются с тревожным ростом устойчивых к лекарствам инфекционных заболеваний на фоне продолжающихся боевых действий», - утверждается в статье.

Специалисты отмечают, что распространение антибиотикорезистентных бактерий связано с увеличением военных травм и ростом нагрузки на больницы.

Кроме того, большое влияние оказывают достаточно высокие показатели устойчивости к противомикробным препаратам у украинцев.