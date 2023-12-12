Telegraph: на Украине распространяются устойчивые к антибиотикам инфекции
Отмечается, что возникший кризис требует принятия срочных мер.
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На Украине растет число заразившихся инфекциями, которые устойчивы к антибиотикам. Об этом сообщает британская газета Telegraph. Отмечается, что возник серьезный кризис, требующий принятия срочных мер.
«Больницы на Украине борются с тревожным ростом устойчивых к лекарствам инфекционных заболеваний на фоне продолжающихся боевых действий», - утверждается в статье.
Специалисты отмечают, что распространение антибиотикорезистентных бактерий связано с увеличением военных травм и ростом нагрузки на больницы.
Кроме того, большое влияние оказывают достаточно высокие показатели устойчивости к противомикробным препаратам у украинцев.