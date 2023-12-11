Склад с зерном горит в Оренбургской области на площади 3600 квадратных метров

Информации о пострадавших нет.

© Видео: МЧС России © Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области

Склад с зерном горит на территории фермерского хозяйства в поселке Красноярском Оренбургской области, сообщает МЧС России. Информации о пострадавших нет. Площадь пожара увеличилась до 3 600 квадратных метров.

Вечером 11 декабря загорелся одноэтажный склад с зерном, расположенный по адресу: Кваркенский район, поселок Красноярский, улица Элеваторская, уточнили в ГУ МЧС по Оренбургской области.

На место привлечены силы и средства 5-го пожарно-спасательного отряда по повышенному вызову (рангу) пожара. В тушении задействовано 32 специалиста и 15 единиц техники.

Причины возгорания пока не известны.