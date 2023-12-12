Армия Снайперская работа: расчет «Корнета» уничтожил боевиков на правом берегу Днепра Бойцы выполнили стрельбу с максимальной дальности. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет» прямыми попаданиями уничтожил командно-наблюдательный пункт украинских боевиков на правом берегу Днепра. Позиции противника выявили разведчики. Бойцы выполнили стрельбу с максимальной дальности, превышающей 5 километров. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ. Выбранная позиция позволила беспрепятственно навести ракеты на цель. Благодаря высокому мастерству оператора ПТРК, здание, в котором находились националисты, дважды было поражено точными попаданиями боевых зарядов в оконные проемы. «У нас схожа работа со снайпером. Подготовка к выстрелу занимает около недели. Нужно сначала найти позицию, чтобы она была безопасной для личного состава, чтобы видно все было, господствующие высоты занимать, наблюдать очень долго, что происходит. Понять, что они делают, куда они привозят, куда они отходят, где они живут», - рассказывает командир расчета ПТРК «Корнет» с позывным «Калачик». После поражения объекта противника, расчет немедленно сменил позицию во избежание ответного огня. Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика