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Непрерывный огонь: кадры работы штурмовых подразделений на Северском направлении

Игорь Лапик
22:09 11.12.2023
На линии соприкосновения постоянно идут бои с противником, позиции которого находятся на расстоянии ста метров.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Луганской народной республике отбита атака противника около села Червоная Диброва. Чуть восточнее, уже в ДНР, бойцы 85-й бригады ведут активную оборону на Северском направлении.

Дрон, как хищный ястреб летит на боевое задание - сбрасывать гранаты на головы украинских боевиков. Националистам в голых окопах без крыши над головой никак не спрятаться. Зимой воевать сложнее, говорят военные, так как нет спасительной листвы. С воздуха на снегу отчетливо видны следы, а под снегом не видно мин. Бойцы 85-й бригады ведут активную оборону в районе Белогоровки на Северском направлении. Это самые передовые позиции подразделения.

Очередная группа воинов вернулась из боя. Штурмовали вражеский опорный пункт, почти все раненые, но живые. Эвакуировать бойцов с поля боя приходится под плотным огнем противника. На опубликованных кадрах военные медики 85-й бригады выносят обездвиженного бойца из-под обстрела. Медицинским взводом командует военврач с позывным «Медуза». Спасая сослуживцев, получил ранение и контузию. Сохранил жизнь и здоровье многим нашим парням.

«Ребята есть, которые накопили такую физическую выносливость, как у гладиаторов. Это уникально, на полигоне мы отрабатывали расстояние переноса в 100 метров и люди уставали, говорили: "Все, мы больше не можем". А здесь на адреналине, на желании помочь товарищу получаются фантастически сложные эвакуации», - рассказал командир медицинского взвода 85-й бригады с позывным «Медуза». 

Во время боевых действий спасают не только врачи. Священники находящиеся на передовой говорят о множестве случаев, когда от верной гибели солдат буквально ограждала невидимая сила. 

«Того же самого командира. В пяти метрах от него градина разорвалась, БМП вся посечена была, а на нем не царапинки. Невидимая защита, какие-то духи охраняют», - предположил боец с позывным «Калмык».  

По стечению обстоятельств в одном из разрушенных домов бойцы 85-й бригады недавно нашли старинную Библию. В подразделении это посчитали добрым знаком. Дела на фронте стали спориться, есть успехи. Враг боится голову поднять, а у наших прилив сил и еще большая уверенность в том, что наше дело правое и враг будет разбит.

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