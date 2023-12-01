В стране и мире На рынке «Садовод» в Москве произошел пожар Анна Назайкина Горят торговые павильоны, людей эвакуируют, сообщили в МЧС. © Видео: kapya, VK © Фото: avis.elan, VK Читайте нас на: На юго-востоке Москвы пожар произошел на одном из крупнейших рынков «Садовод», один человек пострадал, передает «360». Очевидцы публикуют кадры горящего рынка. На них видно, как столб серого дыма поднимается над зданием торгового комплекса. «Происходит загорание в торговых павильонах. Проводится эвакуация», - говорится в сообщении экстренных служб. По данным Telegram-канала Mash, возгорание произошло на 20-й линии. Экспертное мнение и аналитика