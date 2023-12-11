Десантники уничтожили «Ланцетами» два танка и САУ на правом берегу Днепра

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Российские десантники ежедневно уничтожают и выводят из строя боевую и специальную технику украинских боевиков на правом берегу Днепра в Херсонской области. Так, например, недавно расчеты разведывательных беспилотников нашли два украинских танка и замаскированную самоходно-артиллерийскую установку, наносившие удары с закрытых огневых позиций по мирным населенным пунктам.

Для их уничтожения задействовали барражирующие боеприпасы «Ланцет». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Запуск выполнили расчеты беспилотной авиации «крылатой пехоты». В итоге были выведены из строя вражеские танки и САУ противника.

Отмечается, что технику удалось уничтожить прямым попаданием.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.