Десантники уничтожили «Ланцетами» два танка и САУ на правом берегу Днепра
Российские десантники ежедневно уничтожают и выводят из строя боевую и специальную технику украинских боевиков на правом берегу Днепра в Херсонской области. Так, например, недавно расчеты разведывательных беспилотников нашли два украинских танка и замаскированную самоходно-артиллерийскую установку, наносившие удары с закрытых огневых позиций по мирным населенным пунктам.
Для их уничтожения задействовали барражирующие боеприпасы «Ланцет». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.
Запуск выполнили расчеты беспилотной авиации «крылатой пехоты». В итоге были выведены из строя вражеские танки и САУ противника.
Отмечается, что технику удалось уничтожить прямым попаданием.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.