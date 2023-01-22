Пройти торпедный аппарат: как выглядит курс подготовки для подводников

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Перед тем, как команду «Военной приемки» допустили на борт атомной подводной лодки «Тула», ей провели курс молодого бойца. Самое сложное испытание - проход по торпедному аппарату, заполненному водой. Для этого разработан специальный тренажер.

К темноте и тесноте добавляется вода. Это значит, что если что-то пойдет не так, то можно будет и захлебнуться. Перед погружением надо пройти юридическую процедуру - за каждое действие нужно расписаться.

Перед входом нужно плотно надеть костюм, проверить дыхательный аппарат. После этого - добро пожаловать в трубу. Дальше ее плотно закрывают с двух сторон и пускают воду. Когда вода проходит выше уровня глаз, по инструкции нужно закрыть стравливающий клапан на голове и продолжить перестукивание. Только после этого можно двигаться вперед.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Баллистическая ракета. Подводный пуск своими глазами. Часть 2» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Ведущий программы Алексей Егоров покажет работу подводного корабля во время многодневного боевого похода. Кроме этого, впервые в истории телевидения, съемочная группа не только покажет, но и поучаствует в процедуре остановки ядерного реактора.