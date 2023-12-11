Один случай на 40 тысяч: в Петербурге провели уникальную операцию на глазах

В петербургском филиале медцентра «Микрохирургия глаза» успешно провели операции на глазах у больных с «синдромом Гиппеля-Ландау» по уникальной методике, разработанной именно в этой клинике.

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Последние и такие важные напутствия перед операцией. Галину Петрову в клинику привела подруга Юля, чтобы поддержать. У девушки практически не видит левый глаз, еще немного, и можно вообще ослепнуть.

«У меня на холодильнике висит специальная офтальмологическая сеточка, и когда я утром встаю и вижу, что она кривая, значит, я утром иду не на работу, а к офтальмологу», - сказала Галина.

Эту патологию называют «синдромом Гиппеля-Линдау», когда на глазном дне появляются новообразования, похожие на узелки. Их рост приводит к отслойке сетчатки.

Операционная национального медицинского исследовательского центра «Микрохирургия глаза». Галина - уже на столе, оперирует директор клиники Эрнест Витальевич Бойко, по образованию - военный врач.

Опухоли-узелки в глазу удаляются при помощи лазера отечественной разработки, позволяющего регулировать мощность и диаметр светового пятна. Луч лазера, как сверхточный скальпель. Окружающие ткани не разрушает.

Уникальная методика лечения позволяет спасти зрение, разработана она была именно в этой клинике. Как вы видите, операция идет под местным наркозом и занимает не более получаса

Методом селективной послойной термотерапии это заболевание лечат только в Петербурге, раньше новообразования в глазах не «прижигали», а «промораживали», но это не всегда давало нужный результат надолго.

«Это все равно, что если надо убрать сорняк, то мы действовать начинаем с корней, и тогда эффективность удаления значительно больше, чем тогда, когда мы только подстригаем верхушку», - пояснил Эрнест Бойко, директор СПб филиала ФГАУ НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федорова.

«Синдром Гиппеля-Линдау» - это редкое генетическое заболевание, всего один случай на 40 тысяч человек. При этом его крайне сложно выявить на ранних стадиях, большая удача, когда удается поставить верный диагноз до начала терминальной стадии. Юлии и ее дочери Арине как раз повезло, именно в этой клинике патологию нашли сначала у мамы, а потом и у дочки.

«Многие не в курсе вообще, они даже не слышали никогда про этот синдром, и когда я попала к врачу, у которого оперировалась, он был приятно удивлен, что в центре Федорова поставили такой диагноз», - рассказала Юлия Муха.

Следующая операция - у Арины, уникальная петербургская методика и здесь не подвела, все новообразования в глазах девушки удалось удалить успешно. Важно, что эти операции делают бесплатно за счет средств федерального бюджета. И уже завтра врач-гистолог Галина сможет вернуться к работе с микроскопом, а будущий конструктор-технолог одежды Арина - на учебу.