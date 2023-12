В стране и мире Ученые в Канаде заявили о риске уничтожения водоемов из-за золотых рыбок Анна Назайкина В частности, этот вид потребляют в пищу растения, в которых обитают микроорганизмы. © Фото: Christian GUY, imageBROKER.com, Global Look Press Читайте нас на: Распространение золотых рыбок в Канаде ставит под угрозу животный и растительный мир на территории страны, кроме того, может идти речь об опасности для экосистемы, считает исследователь Кристин Бостон. Ее оценка содержится в материале газеты The New York Times. Она считает, что эти рыбы являются чужеродными для Канады, передает RT. Со слов Бостон, они потребляют в пищу растения, в которых обитают микроорганизмы. Как утверждается, также они способствуют распространению водорослей, которые мешают существованию других видов. Профессор экологии инвазий из Университета Макгилла в Монреале Энтони Риччарди полагает, что опасность этих рыб состоит в том, что они подавляют других рыб, которые обитают в этом регионе. Экспертное мнение и аналитика