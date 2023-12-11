В Митино машина с водителем рухнула с четвертого этажа парковки
Как утверждается, мужчина от госпитализации отказался.
© Видео: moscowtop, Telegram © Фото: moscowtop, Telegram
На северо-западе Москвы в районе Митино легковой автомобиль упал с четвертого этажа паркинга, передает «360».
Речь идет о кроссовере Volkswagen. Водитель ехал назад и врезался в ограждение, затем машина рухнула с высоты на асфальт.
Как утверждается, в результате произошедшего пострадал водитель, в больницу ехать он отказался.
«Очевидцы вызвали пожарных и скорую. Сами вытащить не смогли его, потому что зажало», - приводит слова очевидицы телеканал.
Сейчас с водителем работают правоохранители, в частности, выясняется, был ли мужчина в состоянии опьянения.