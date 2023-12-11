В Митино машина с водителем рухнула с четвертого этажа парковки

Как утверждается, мужчина от госпитализации отказался.

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На северо-западе Москвы в районе Митино легковой автомобиль упал с четвертого этажа паркинга, передает «360».

Речь идет о кроссовере Volkswagen. Водитель ехал назад и врезался в ограждение, затем машина рухнула с высоты на асфальт.

Как утверждается, в результате произошедшего пострадал водитель, в больницу ехать он отказался.

«Очевидцы вызвали пожарных и скорую. Сами вытащить не смогли его, потому что зажало», - приводит слова очевидицы телеканал.

Сейчас с водителем работают правоохранители, в частности, выясняется, был ли мужчина в состоянии опьянения.