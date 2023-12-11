На фоне палестино-израильского конфликта тема Украины отошла на второй план.

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Украина не вошла в мировые тренды поиска Google по итогам года. Главной темой стал палестино-израильский конфликт, следует из данных сервиса Google Trends.

Помимо сектора Газа, в топ-10 самых запрашиваемых тем вошли сообщения о землетрясении в Турции, взрыве батискафа, ураганах и стрельбе в США, индийской лунной миссии «Чандрян-3», а также войне в Судане.

Украинский конфликт стал главной темой в поиске по итогам прошлого года. Западные СМИ все чаще сообщают, что Украина ушла на второй план на фоне палестино-израильского конфликта.