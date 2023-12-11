МИД России вызвал посла Дании из-за его провокационных высказываний

На Смоленской площади обратили внимание на заявления посла Дании относительно работы западного бизнеса в России.

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Посол Дании Якоб Хеннингсен был вызван в Министерство иностранных дел Российской Федерации. Причиной стали его провокационные высказывания о работе иностранного бизнеса в нашей стране, пояснили в МИД.

Подобные заявления недопустимы и граничат с вмешательством во внутренние дела России, уточнили на Смоленской площади. Такие выказывания противоречат сути работы посла, констатировали в ведомстве.

В министерстве напомнили, что работа иностранных компаний в России пострадала из-за экономических санкций коллективного Запада. Официальная Москва, в свою очередь, всегда поддерживала предпринимателей и заинтересована в дальнейшей работе с представителями иностранных компаний. В МИД РФ призвали посла Дании в будущем воздерживаться от оценочных суждений.