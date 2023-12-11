В стране и мире Моравецкий назвал отказ от централизации условием выживания ЕС Ян Брацкий Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не согласится на сокращение национальных компетенций в сфере семейного права, безопасности и налогов. © Фото: James Arthur Gekiere, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Одним из условий выживания Европейского союза должен стать отказ от централизации. С таким заявлением выступил глава польского правительства Матеуш Моравецкий. «Не будет нашего согласия на уменьшение числа вопросов, которые относятся к национальным компетенциям, особенно таких, как внешняя политика, безопасность, налоги, семейное право и множество других», - заявил он в своей программной речи. Ранее глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил о планах официального Брюсселя рассмотреть вопрос о переносе компетенций обороны в ведение ЕС. Для этого планируется внести соответствующие изменения в трактаты союза, пишет РИА Новости. Варшава также скептически отнеслась к инициативе главы МИД Германии Анналены Бербок запретить отдельным странам блокировать решения Евросоюза. Экспертное мнение и аналитика