В Архангельской области тренер избивал детей клюшкой

Его осудили за избиение пятерых несовершеннолетних подопечных, свою вину тренер не признал.

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В Вельске Архангельской области 38-летний тренер детской хоккейной команды получил условный срок за избиение клюшкой своих пятерых несовершеннолетних подопечных, ему также запретили в течение двух лет работать с детьми. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

В прокуратуре уточнили, что подобное «систематическое» жестокое обращение с детьми было применено, чтобы «добиться их ухода из команды». Тренер позволял себе такие действия с августа 2021 года по ноябрь 2022 года. Свою вину он не признает.

«В качестве орудия для нанесения ударов мужчина использовал хоккейную клюшку», - сказали в пресс-службе.

Тренера осудили условно на 3 года и 8 месяцев по статье «истязание» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением». Осужденный не сможет в течение двух лет осуществлять деятельность, связанную с образованием несовершеннолетних.

Также потерпевшим детям будет выплачена компенсация за моральный урон.