В Иркутской области ищут молодого медведя, ворующего кашу у собак
Отмечается, что медведь не агрессивен, на людей или животных не нападал.
© Видео: mvd_38, Telegram © Фото: mvd_38, Telegram
В Иркутской области жители поселка Невон заметили на улицах медвежонка, сообщает региональное ГУ МВД.
Как утверждается, молодой медведь гуляет по населенному пункту, пытаясь добыть еду. В частности, он ворует еду из собачьих мисок.
«На видео, снятом очевидцем, запечатлен момент, как пестун пытается разгрызть замерзшую кашу», - объяснили в полиции.
Чтобы предотвратить несчастный случай, правоохранители патрулируют улицы и днем и ночью - ищут медведя.