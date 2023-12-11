В стране и мире В Иркутской области ищут молодого медведя, ворующего кашу у собак Анна Назайкина Отмечается, что медведь не агрессивен, на людей или животных не нападал. © Видео: mvd_38, Telegram © Фото: mvd_38, Telegram Читайте нас на: В Иркутской области жители поселка Невон заметили на улицах медвежонка, сообщает региональное ГУ МВД. Как утверждается, молодой медведь гуляет по населенному пункту, пытаясь добыть еду. В частности, он ворует еду из собачьих мисок. «На видео, снятом очевидцем, запечатлен момент, как пестун пытается разгрызть замерзшую кашу», - объяснили в полиции. Чтобы предотвратить несчастный случай, правоохранители патрулируют улицы и днем и ночью - ищут медведя. Экспертное мнение и аналитика