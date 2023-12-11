МО РФ сообщило об отражении 18 украинских атак на Донецком направлении за сутки

Неприятель потерял на Донецком направлении до 200 комбатантов убитыми и ранеными.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о том, что на Донецком направлении за сутки были отражены 18 вражеских атак.

«Подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили за сутки 18 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Артемовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

По данным Минобороны, на Донецком направлении безвозвратные и санитарные потери украинской стороны за сутки составили до 200 человек. Помимо живой силы, противник потерял на данном направлении две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30.

В сводке о проведении специальной военной операции говорится об отражении четырех украинских атак на Купянском направлении. Суточные потери противника на данном направлении составили до 30 человек. Кроме того, российские силы ПВО сбили за сутки 24 украинских беспилотника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.