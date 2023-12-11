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Хакеры следят за владельцами iPhone с помощью сторонних клавиатур

Максим Крюков
13:09 11.12.2023
По данным специалистов компании Certo Software, вместе с приложением на смартфоны для слежки за знакомыми устанавливались сторонние клавиатуры, которые сохраняли все введенные текстовые данные.
Хакеры следят за владельцами iPhone с помощью сторонних клавиатур
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Специалисты британской компании в области технологий кибербезопасности Certo Software выяснили, что хакеры нашли новый способ слежки за владельцами iPhone с целью кражи личных данных. Об этом сообщает портал PhoneArena.

Уточняется, что пользователям, которые хотели следить за своими знакомыми, продавали вредоносные программы. Однако вместе с приложением на мобильные устройства устанавливались сторонние клавиатуры, которые сохраняли все введенные текстовые данные. Позже информацию получали злоумышленники.

Отмечается, что магазин приложений App Store, как правило, не пропускает такие программы, поэтому киберпреступники прибегли к установке вируса через сервис для разработчиков TestFlight. Аферисты предлагали купить это приложение за 30 долларов.

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