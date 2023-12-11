В Челябинске 8-летний мальчик провалился в яму с кипятком и попал в больницу

Яма могла образоваться после того, как произошла авария трубопровода, из-за чего размыло грунт.

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В Челябинске школьник упал в яму с кипятком и получил ожоги, сейчас он находится в больнице. Об этом сообщает региональный СК.

Возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, передает Life.

По данным следствия, все произошло в субботу, 9 декабря, во дворе дома на улице Энергетиков. Как утверждается, яма могла образоваться после того, как произошла авария трубопровода, из-за чего размыло грунт.

В настоящий момент 8-летнему мальчику оказывают помощь в медицинском учреждении, врачи делают все необходимое.