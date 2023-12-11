Завершено расследование дела участников нападения на псковских десантников
Завершено расследование уголовного дела против четверых жителей Татарстана, которые в феврале 2000 года участвовали в нападении на псковских десантников в Чечне, сообщили в ГСУ СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
По данным следствия, обвиняемые Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев, Хайдар Раззаков и Мухамедвали Шайхутдинов состояли в банде, созданной Басаевым и Хаттабом. В районе села Улус-Керт Шатойского района они напали на военнослужащих Псковской дивизии.
Нападение происходило с трех сторон. Боевики стреляли из автоматов в псковских десантников. В результате нападения, которое длилось до 1 марта в Аргунском ущелье, в отчаянном бою с численно превосходящими боевиками погибла почти вся 6-я рота 76-й десантно-штурмовой дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина.
Ценой собственных жизней бойцы больше суток сдерживали натиск террористов. Из 90 военнослужащих выжили лишь шестеро.