Завершено расследование дела участников нападения на псковских десантников

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 («Участие в банде»), ст. 279 («Вооруженный мятеж») и ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь военнослужащих»).

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Завершено расследование уголовного дела против четверых жителей Татарстана, которые в феврале 2000 года участвовали в нападении на псковских десантников в Чечне, сообщили в ГСУ СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По данным следствия, обвиняемые Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев, Хайдар Раззаков и Мухамедвали Шайхутдинов состояли в банде, созданной Басаевым и Хаттабом. В районе села Улус-Керт Шатойского района они напали на военнослужащих Псковской дивизии.

Нападение происходило с трех сторон. Боевики стреляли из автоматов в псковских десантников. В результате нападения, которое длилось до 1 марта в Аргунском ущелье, в отчаянном бою с численно превосходящими боевиками погибла почти вся 6-я рота 76-й десантно-штурмовой дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина.

Ценой собственных жизней бойцы больше суток сдерживали натиск террористов. Из 90 военнослужащих выжили лишь шестеро.