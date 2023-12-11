В стране и мире Правительство расширило поддержку трудоустройства участников СВО с инвалидностью Тимур Шерзад О важности подготовки мер помощи получившим инвалидность участникам спецоперации заявил Михаил Мишустин. © Видео: Правительство России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Правительство России расширило поддержку трудоустройства бойцов специальной военной операции с инвалидностью. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «Что важно, предусматривается подготовка мер помощи в трудоустройстве участников специальной военной операции, которые получили инвалидность», - заметил он. Мишустин напомнил, что на важность этого вопроса указывал президент России Владимир Путин. План мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов утвержден на 2023-2024 годы. К концу 2024 года уровень занятости инвалидов должен вырасти на 10%. Экспертное мнение и аналитика