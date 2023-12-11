Правительство расширило поддержку трудоустройства участников СВО с инвалидностью
О важности подготовки мер помощи получившим инвалидность участникам спецоперации заявил Михаил Мишустин.
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Правительство России расширило поддержку трудоустройства бойцов специальной военной операции с инвалидностью. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«Что важно, предусматривается подготовка мер помощи в трудоустройстве участников специальной военной операции, которые получили инвалидность», - заметил он.
Мишустин напомнил, что на важность этого вопроса указывал президент России Владимир Путин.
План мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов утвержден на 2023-2024 годы. К концу 2024 года уровень занятости инвалидов должен вырасти на 10%.