Панарин обогнал Гретцки по серии домашних матчей с набранными очками

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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз» и продлил серию из набранных очков в домашних встречах «синерубашечников» до 11 игр подряд. По этому показателю россиянин обогнал легендарного канадца Уэйна Гретцки.

Во втором периоде счет открыл швед Мика Зибанеджад, ему ассистировали российский игрок и американец Винсент Трочек, который в итоге записал в свой актив три результативные передачи. Поединок на «Мэдисон-сквер-гарден» завершился победой «рейнджеров» со счетом 4:1.

В этом сезоне Панарин набрал 38 (16+22) очков в 26 матчах регулярного сезона НХЛ. Россиянин перешел в «Рейнджерс» в 2019 году из «Коламбус Блю Джекетс».