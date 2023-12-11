Спорт Спорт Спорт

Панарин обогнал Гретцки по серии домашних матчей с набранными очками

Максим Крюков
12:06 11.12.2023
Российский нападающий набирает очки в домашних матчах «Нью-Йорк Рейнджерс» уже 11-ю игру подряд.
Панарин обогнал Гретцки по серии домашних матчей с набранными очками
© Фото: Rich Graessle, Icon Sportswire vi, Global Look Press
Читайте нас на:

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз» и продлил серию из набранных очков в домашних встречах «синерубашечников» до 11 игр подряд. По этому показателю россиянин обогнал легендарного канадца Уэйна Гретцки.

Во втором периоде счет открыл швед Мика Зибанеджад, ему ассистировали российский игрок и американец Винсент Трочек, который в итоге записал в свой актив три результативные передачи. Поединок на «Мэдисон-сквер-гарден» завершился победой «рейнджеров» со счетом 4:1.

В этом сезоне Панарин набрал 38 (16+22) очков в 26 матчах регулярного сезона НХЛ. Россиянин перешел в «Рейнджерс» в 2019 году из «Коламбус Блю Джекетс».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:52 В стране и мире
Yonhap: американский F-16 потерпел крушение у Корейского полуострова
04:44 В стране и мире
The Economist: США потребовали от Израиля завершить операцию в Газе к концу года
03:30 В стране и мире
В Российской государственной библиотеке в центре Москвы произошел пожар
03:15 В стране и мире
Саудовский принц рассказал о значении визита Путина в Эр-Рияд
02:47 В стране и мире
В МИД РФ рассказали о работе над вопросом о трибунале для руководства Украины
Популярное
На серебряном жезле Милея изобразили головы его собак-клонов
Видео
Астроном Денисенко рассказал, как и когда можно увидеть звездопад Геминиды
Глава Минфина Силуанов назвал «Буратино» лучшим мультфильмом по финграмотности
Видео
Астронавты NASA разгадали тайну помидора черри, пропавшего на МКС 8 месяцев назад
Видео
Путин пошутил над желанием главы банка ВТБ Костина стать султаном
В Италии показали кадры, как Артем Усс сбегал из-под ареста
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.