Пленный ВСУ рассказал, что украинцев обучали не участвовавшие в боях инструкторы

Мужчина рекомендовал соотечественникам делать все, чтобы не воевать, потому что командование использует украинцев как пушечное мясо.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Взятый в плен российскими бойцами Иван Мороз рассказал представителям Минобороны России, что украинцев обучали инструкторы, не принимавшие участия в боевых действиях.

Мужчина пришел по повестке в военкомат, где его посадили в автобус и отправили на полигон. Занятия проходили месяц, на них в основном давали только теоретический блок, за все время Мороз не произвел ни одного выстрела.

«Месяц мы учились, инструктора вообще видно, что не воевали, чисто читали с книжечки теории», - сказал он.

Ивана отправили в 36-ю бригаду морской пехоты. Жили военнослужащие в халупе, условия пребывания были плохими. Душ и туалет украинцы соорудили самостоятельно, а также раздобыли посуду. Мороз надеялся, что не будет принимать участия в боевых действиях, но понимал, что сам себя обманывает.

Украинец сдался в первом же бою. Он признался, что солдат ВСУ используют как пушечное мясо и призвал соотечественников не участвовать в боевых действиях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.