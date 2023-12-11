Пленный ВСУ рассказал, что украинцев обучали не участвовавшие в боях инструкторы
Взятый в плен российскими бойцами Иван Мороз рассказал представителям Минобороны России, что украинцев обучали инструкторы, не принимавшие участия в боевых действиях.
Мужчина пришел по повестке в военкомат, где его посадили в автобус и отправили на полигон. Занятия проходили месяц, на них в основном давали только теоретический блок, за все время Мороз не произвел ни одного выстрела.
«Месяц мы учились, инструктора вообще видно, что не воевали, чисто читали с книжечки теории», - сказал он.
Ивана отправили в 36-ю бригаду морской пехоты. Жили военнослужащие в халупе, условия пребывания были плохими. Душ и туалет украинцы соорудили самостоятельно, а также раздобыли посуду. Мороз надеялся, что не будет принимать участия в боевых действиях, но понимал, что сам себя обманывает.
Украинец сдался в первом же бою. Он признался, что солдат ВСУ используют как пушечное мясо и призвал соотечественников не участвовать в боевых действиях.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.