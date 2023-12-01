В российских войсках начался зимний период обучения

Митинги, посвященные началу нового учебного года, состоялись в соединениях и воинских частях ЦВО и ВВО.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Вооруженных силах России начался новый учебный год, сообщило российское Министерство обороны.

В соединениях и частях Восточного военного округа (ВВО) прошли торжественные мероприятия, на которых командиры поздравили военнослужащих.

На митингах было отмечено, что в новом учебном году упор будет сделан на интенсивное выполнение задач боевой подготовки. Также говорилось о необходимости повысить уровень полевой выучки и боеготовности, навыки в эксплуатации вооружения и техники.

Особое внимание планируется уделить боевой подготовке заключившим первый контракт о прохождении военной службы в ВС РФ и призывникам. Намечено много тактических учений и тренировок.

Во время митинга антитеррористические подразделения дежурили в усиленном режиме. В мотострелковой бригаде под Хабаровском прошла тренировка. Согласно замыслу сценария, злоумышленники захватили и заминировали КПП, поэтому военнослужащие применили тактику скрытного окружения объекта.

В воинских частях и соединениях Центрального военного округа (ЦВО) в Сибири также прошли торжественные построения. В Новосибирской области митинг состоялся на плацу соединения связи общевойскового объединения ЦВО. В мероприятии приняли участие командование, личный состав, а также местные власти.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.