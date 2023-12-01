На Тихоокеанском флоте начался новый учебный год

Новый учебный год по традиции начался с ритуала подъема Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях флота в пунктах базирования.

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Новый учебный год стартовал на Тихоокеанском флоте (ТОФ), сообщает Министерство обороны РФ. В честь начала нового периода обучения в соединениях и воинских частях в Приморье и на Камчатке прошли митинги.

Командиры поздравили военнослужащих, а также довели планы обучения. Кроме Приморья и Камчатки, торжества состоялись в отдаленных частях на Дальнем Востоке.

В честь начала учебного года на кораблях подняли флаги расцвечивания. В митинге участвовал командующий флотом адмирал Виктор Лиина. Он поздравил 175-й инженерный полк.

По итогам текущего года рост интенсивности боевой подготовки в сравнении с прошлым годом составил 1,4%. Наплаванность кораблей превысила 5 000 суток, что составляет 260% от плана.

Лучшим надводным кораблем ТОФ по боевой подготовке стал корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» под командованием капитана 3-го ранга Дмитрия Гунько.

«Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» - корвет проекта 20 380. Такие корветы - корабли ближней морской зоны. Полное водоизмещение достигает 2,2 тысячи тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до 4 000 миль.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.