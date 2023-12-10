В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Китай объяснил обстрел из водометов филиппинских лодок

Ирина Елагина
09:38 10.12.2023
В КНР прокомментировали инцидент с участием катера береговой охраны и филиппинских рыбаков.
Китай объяснил обстрел из водометов филиппинских лодок
© Фото: Philippine coast guard
Читайте нас на:

Управление морской полиции КНР признало законным применение водометов против лодок филиппинских рыбаков в районе островов Спратли в Южно-Китайском море. Заявление китайской стороны распространило РИА Новости.

«Береговая охрана Китая применила законные меры контроля по отношению к филиппинским судам», - заявили в КНР.

В Пекине пришли к выводу о том, что филиппинская лодка «намеренно столкнулось с катером береговой охраны КНР, совершавшим регулярное и законное плавание».

«Филиппинское судно Unaizah Mae 1 проигнорировало многочисленные строгие предупреждения с нашей стороны и также нарушило "Международные правила предупреждения столкновений судов в море", непрофессиональным и опасным образом сделало резкий разворот», - пояснили в морской полиции.

Напомним, что корабли береговой охраны КНР обстреляли из водометов лодки с провизией для рыбаков. В Филиппинах этот холодный душ назвали «опасными маневрами» китайских моряков.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:22 В стране и мире
Минобороны Тайваня сообщило о приближении авиации и флота КНР к границам острова
03:50 В стране и мире
Видео
Жители Теннесси в США сняли на видео сметающий все на своем пути торнадо
02:51 В стране и мире
Видео
Из Египта вылетел самолет МЧС с эвакуированными из Газы россиянами
01:27 В стране и мире
Венесуэла и Гайана проведут переговоры на высшем уровне о ситуации вокруг Эссекибо
21:57 В стране и мире
В Донецке ранены шесть человек в результате сброса взрывчатки с дрона ВСУ
Популярное
Глава Минфина Силуанов назвал «Буратино» лучшим мультфильмом по финграмотности
Видео
Астронавты NASA разгадали тайну помидора черри, пропавшего на МКС 8 месяцев назад
Видео
Путин пошутил над желанием главы банка ВТБ Костина стать султаном
В Италии показали кадры, как Артем Усс сбегал из-под ареста
Тейлор Свифт обошла Путина и Барби в номинации «Человек года» журнала Time
Видео
Опубликованы кадры сопровождения самолета Путина истребителями Су-35С
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.