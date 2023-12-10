Китай объяснил обстрел из водометов филиппинских лодок

В КНР прокомментировали инцидент с участием катера береговой охраны и филиппинских рыбаков.

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Управление морской полиции КНР признало законным применение водометов против лодок филиппинских рыбаков в районе островов Спратли в Южно-Китайском море. Заявление китайской стороны распространило РИА Новости.

«Береговая охрана Китая применила законные меры контроля по отношению к филиппинским судам», - заявили в КНР.

В Пекине пришли к выводу о том, что филиппинская лодка «намеренно столкнулось с катером береговой охраны КНР, совершавшим регулярное и законное плавание».

«Филиппинское судно Unaizah Mae 1 проигнорировало многочисленные строгие предупреждения с нашей стороны и также нарушило "Международные правила предупреждения столкновений судов в море", непрофессиональным и опасным образом сделало резкий разворот», - пояснили в морской полиции.

Напомним, что корабли береговой охраны КНР обстреляли из водометов лодки с провизией для рыбаков. В Филиппинах этот холодный душ назвали «опасными маневрами» китайских моряков.