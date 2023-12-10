Десять человек спасены и 90 эвакуированы при пожаре в многоэтажке в Коми

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Сотрудники МЧС России спасли десять человек из горящего многоквартирного жилого дома в Сыктывкаре. Об этом сообщили в министерстве. Троих из них передали медикам.

Из горящего дома эвакуировали 90 жителей. Ранее сообщалось, что всего в одноподъездном доме 212 квартир.

Площадь пожара к этому моменту составляет около 170 квадратных метров. Сначала загорелась квартира на пятом этаже, потому огонь перекинулся на балконы 5-8-го этажей. Спасатели снимали людей с помощью лестниц с 6-го и 8-го этажей.