Десять человек спасены и 90 эвакуированы при пожаре в многоэтажке в Коми
Троих из спасенных передали медикам.
© Видео: МЧС России © Фото: mchsKomi Telegram
Сотрудники МЧС России спасли десять человек из горящего многоквартирного жилого дома в Сыктывкаре. Об этом сообщили в министерстве. Троих из них передали медикам.
Из горящего дома эвакуировали 90 жителей. Ранее сообщалось, что всего в одноподъездном доме 212 квартир.
Площадь пожара к этому моменту составляет около 170 квадратных метров. Сначала загорелась квартира на пятом этаже, потому огонь перекинулся на балконы 5-8-го этажей. Спасатели снимали людей с помощью лестниц с 6-го и 8-го этажей.